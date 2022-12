Sci di fondo, sprint Beitostolen 2022 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming delle sprint di Beitostolen 2022, valide per le Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Dopo Ruka e Lillehammer si rimane in Norvegia per la terza tappa. Assenti due protagonisti della stagione, Johannes Hoesflot Klaebo e Federico Pellegrino. A difendere i colori azzurri ci saranno Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Dietmar Noeckler e Simone Mocellini. Appuntamento alle ore 9.30 con le qualificazioni, mentre alle ore 12 ci saranno le fasi finali. Le gare verranno trasmesse in diretta streaming su Eurosport 1.