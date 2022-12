Sci alpino, St. Moritz femminile 2022: calendario, programma, orari e tv

Weekend di velocità sulle piste di St. Moritz. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Svizzera dopo le gare tecniche di Sestriere; tutti gli occhi saranno su Sofia Goggia, reduce dalla splendida doppietta in discesa di Lake Louise, ma tanta attesa anche per la padrona di casa Corinne Suter e per le austriache Nina Ortlieb e Cornelia Huetter. In super-G l’Italia attende segnali da Federica Brignone, vincitrice della coppa di specialità lo scorso anno. Appuntamento venerdì e sabato alle ore 10.30 con le due discese libere, mentre domenica sarà il momento del super-G alle ore 11.30.

La diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa in streaming su Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn.

VENERDÌ 16 DICEMBRE

Ore 10.30: Discesa libera femminile

SABATO 17 DICEMBRE

Ore 10.30: Discesa libera femminile

DOMENICA 18 DICEMBRE

Ore 11.30: SuperG femminile