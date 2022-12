Running, sabato 31 dicembre la Mooney We Run Rome

Sabato 31 dicembre andrà in scena la Mooney We Run Rome, la 10 km che vedrà al via anche Daniele Meucci, a caccia del prestigioso tris dopo i successi conquistati nel 2013 e nel 2018. A contendere il trofeo all’atleta azzurro, il recente vincitore dell’Atleticom We Run Rome By Night, il moldavo Maxim Raileanu. Ai nastri di partenza anche Daniele D’Onofrio, Yassin Bouih, Stefano La Rosa, Marouan Razine e Freedom Amaniel. In campo femminile la favorita è Sofiia Yaremchuk, fronteggiata da Giulia Aprile, Sveva Fascetti, Alessia Tuccitto e Ilaria Sabbatini.

Giunta all’XI edizione, la Mooney We Run Rome si corre, come di consueto, il 31 dicembre a Roma con partenza alle ore 14 sempre nel perimetro storico della città. Il percorso attraversa le strade e le piazze più belle della Capitale e porta con sé tutta la poesia e il fascino della storia e della tradizione romana: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla. Come sempre sono tre le tipologie di gara in programma: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva.