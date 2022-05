Roland Garros 2022: Fognini si ritira, van de Zandschulp vola al terzo turno e aspetta Nadal

by Antonio Sepe

Fabio Fognini, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Finisce al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros 2022. L’azzurro è stato infatti costretto al ritiro nel match contro Botic van de Zandschulp ed ha alzato bandiera bianca dopo due ore esatte di gioco. L’olandese era in totale controllo del match e conduceva per 6-4 7-6 3-2 quando Fabio si è avvicinato a rete per stringerli la mano. Alla base di questo forfait c’è un problema alla caviglia, che aveva costretto il ligure a chiedere un medical time out a fine secondo set oltre ad una vistosa fasciatura. Vola dunque al terzo turno van de Zandschulp, che a meno di sorprese si regala una super sfida contro Rafa Nadal.

CRONACA – Avvio di match rocambolesco con belle cinque palle break concesse nei primi due games ma nessuna sfruttata. Il primo ad ottenere il break è Fabio, nel settimo game, ma a partire da lì perde ben quattro giochi di fila e si ritrova a dover inseguire. L’olandese si assicura infatti il primo parziale per 6-4 dopo 40 minuti di gioco ed inaugura il secondo tenendo il servizio. Poco male per Fognini, che sale in cattedra e inanella cinque giochi consecutivi, portandosi ad un passo dalla conquista del set. van de Zandschulp però non molla e, passo dopo passo, accorcia le distanze, agganciando il suo avversario fino al 5-5 dopo aver annullato due set point. Fabio riesce quantomeno a garantirsi il tie-break, ma l’olandese si impone comodamente per 7 punti a 2. Fognini ci prova con le energie rimaste nella terza frazione, stringendo i denti, ma dopo il break a zero subito nel quinto gioco decide saggiamente che è ora di ritirarsi.