Real Madrid-Manchester City 1-1, Rodri: “Buon risultato per noi”

“Prima della gara mia madre mi ha inviato un messaggio con scritto: “Queste sono le notti che hai sognato fin da quando eri bambino”. È proprio così. Nonostante tutto il mondo stesse guardando la partita non ero nervoso. Allo stesso tempo pensavo: “Questa è la vita, giusto?” Così Jack Grealish ai microfoni di BT Sport al termine della semifinale d’andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Ha poi parlato anche Rodri: “Il Real Madrid è una squadra con qualità e difficile da sfidare, ma noi abbiamo fatto un’ottima partita. Nella prima mezz’ora abbiamo controllato il gioco, ma loro hanno segnato un gol incredibile alla prima opportunità. Noi siamo stati bravi a restare in partita, poi ci ha pensato un giocatore fantastico come De Bruyne. La sua rete ci ha dato fiducia per continuare ad attaccare. Il pareggio è un buon risultato per noi“.