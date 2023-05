Real Madrid-Manchester City 1-1, Guardiola: “Gara combattuta, mercoledì sarà una finale”

Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di BT Sport al termine del match Real Madrid-Manchester City, semifinale d’andata di Champions League 2022/2023: “Loro hanno segnato nel momento in cui siamo stati più bravi, ma lo stesso vale per noi. E’ stata una partita combattuta, in cui abbiamo alternato momenti positivi ad altri di difficoltà. Un match del genere è come uno spareggio. Ci auguriamo di poter imparare e migliorare ancora. Il ritorno mercoledì? Sarà una finale, in mezzo ai nostri tifosi“.