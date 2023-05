Probabili formazioni Sampdoria-Empoli, trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Empoli, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa sono ormai spacciate ed attendono soltanto la retrocessione matematica in Serie B, ma vogliono onorare le ultime gare della stagione. I toscani, dal loro canto, sono sempre più vicini alla salvezza e sperano di conquistarla già in questo turno. La partita è in programma alle ore 20:45 di lunedì 15 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Dejan Stankovic e Paolo Zanetti.

SAMPDORIA – Sulla trequarti Cuisance è favorito su Djuricic, mentre in attacco Gabbiadini ha il posto assicurato. Al suo fianco uno tra Lammers e Jesè Rodriguez.

EMPOLI – Mister Zanetti dovrebbe confermare Akpa Akpro, Marin e Bandinelli in mezzo al campo, mentre Baldanzi dovrebbe supportare la coppia d’attacco composta da Caputo e Cambiaghi..

Le probabili formazioni di Sampdoria-Empoli

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Amione, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Jesè, Gabbiadini.

Ballottaggi: Cuisance 55% – Djuricic 45%

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Pussetto, Yepes

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Ballottaggi: Marin 65% – Grassi 35%, Cambiaghi 55% – Satriano 45%.

Indisponibili: De Winter.

Squalificati: –