Probabili formazioni Salernitana-Atalanta: trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Atalanta, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 13 maggio nella cornice dell’Arechi. Paulo Sousa e Gasperini cercano i tre punti. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. L’Atalanta insegue un posto europeo, la Salernitana vuole migliorare ulteriormente una classifica che vede i granata già salvi con tranquillità. C’è voglia di dare continuità per Paulo Sousa che chiede risposte positive ai suoi giocatori. Gasperini deve ripartire dopo la sconfitta di misura con la Juventus.

SALERNITANA – Torna Bradaric dalla squalifica. Botheim cerca spazio in attacco con Kastanos e Dia. Daniliuc, Troost-Ekong e Pirola pronti in difesa.

ATALANTA – Squalificato Maehle, tocca a Soppy a sinistra. Toloi, Scalvini e Djimsiti in difesa. Muriel e Zapata tandem d’attacco. Da valutare le condizioni di Hojlund e Lookman.

Le probabili formazioni di Salernitana-Atalanta

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Kastanos; Botheim, Dia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Crnigoj, Fazio, Valencia, Candreva.

Squalificati: Bronn

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic, Ederson; Zapata.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Lookman, Palomino, Hojlund (in dubbio)

Squalificati: Maehle