Probabili formazioni Real Madrid-Manchester City: andata semifinali Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City, andata delle semifinali di Champions League 2022/2023. Martedì 9 maggio alle 21:00 è in programma il primo confronto stellare tra le due squadre. Al Bernabeu Ancelotti ospita Guardiola. Pep deve sfatare la maledizione europea dei Citizens. Il City non vince un trofeo UEFA dalla Coppa delle Coppe del 1970 e nel 2021 ha perso 1-0 la finale contro il Chelsea a Oporto. Ora l’ostacolo è la Regina delle Champions con Ancelotti che non è sazio e sogna l’ennesimo trionfo, il suo e di squadra. Poi il futuro sarà tutto da definire. Il Real Madrid si guarda intorno, Re Carlo è sedotto dalla Federazione brasiliana. Prima però c’è una semifinale da vincere.

REAL MADRID – Squalificato Militao, tocca a Rudiger al fianco di Alaba. Modric, Kroos e Valverde a centrocampo. Rodrygo, Benzema e Vinicius in attacco. Modric è recuperato.

MANCHESTER CITY – Haaland l’intoccabile. Anche Grealish si è ormai imposto tra i titolarissimi. Mahrez, Foden e Alvarez le armi dalla panchina. Stones e Rodri pronti a presidiare le linee tra difesa e centrocampo.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior

Ballottaggi: –

Indisponibili: Mendy

Squalificato: Militão

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ake, Palmer

Squalificati: –