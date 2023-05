Probabili formazioni Monza-Napoli: trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Napoli, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una sfida di passaggio per le due squadre, con i padroni di casa che ormai non possono raggiungere l’Europa, e con i partenopei che hanno già vinto lo Scudetto. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 14 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Raffaele Palladino e Luciano Spalletti.

MONZA – Palladino dovrebbe confermare in attacco la coppia composta da Mota e Caprari, mentre in difesa Caldirola è favorito su Marlon. A centrocampo Sensi potrebbe tornare titolare a discapito di Colpani.

NAPOLI – Politano con Kvaratskhelia e Osimhen nel tridente offensivo. Zielinski ed Elmas in ballottaggio per una maglia, Olivera rimpiazza ancora Rui.

Le probabili formazioni di Monza-Napoli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Sensi, Rovella, C. Augusto; Pessina; Mota, Caprari

Ballottaggi: Sensi 55% – Colpani 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Zielinski 60% – Elmas 40%; Politano 55% – Zerbin 45%

Indisponibili: Mario Rui, Lozano

Squalificati: –