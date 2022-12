Pattinaggio velocità, CdM 2022/2023: terzo posto per Ghiotto nei 5.000 metri a Calgary

Davide Ghiotto conquista un buon terzo posto a Calgary, dove va in scena il terzo appuntamento della Coppa del Mondo 2022/2023 di pattinaggio di velocità. Sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Oval, il talento azzurro chiude in terza posizione nei 5.000 metri con il tempo di 6:10.66. Meglio di lui solamente gli olandesi Patrick Roest, primo in 6:05.60, e Beau Snellink, secondo in 6:09.58. Grazie a questo risultato, Ghiotto è terzo anche nella classifica di specialità in Coppa del Mondo, che vede al comando un dominante Roest.