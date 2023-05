Naviga in brutte acque il Nantes, che alla ricerca della salvezza in Ligue 1 ha deciso di separarsi dal suo allenatore a poche giornate dal termine. La società francese ha scelto di mandar via Antoine Kombouaré e di puntare su Pierre Aristouy, attuale allenatore dell’Under 19. Ad assisterlo ci sarà Oswaldo Vizcarrondo, attuale allenatore del team femminile.