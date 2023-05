Mourinho su Chiffi, chiuse l’indagine: “Giudizi lesivi dell’arbitro”

“Giudizi lesivi dell’arbitro Chiffi” e del movimento arbitrale. Come riporta l’Ansa, è questa l’accusa che è stata appena notificata a Josè Mourinho e alla Roma per responsabilità oggettiva, dopo le frasi del tecnico romanista nel post gara di Monza-Roma 1-1. L’avviso di conclusione delle indagini, che parla di violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva, è stato notificato a tecnico e società dalla procura federale, guidata da Giuseppe Chiné, che aveva aperto stamattina il fascicolo. Mourinho a Dazn aveva usato parole pesanti sulla direzione di Chiffi: “Il peggior arbitro che io abbia visto. Ma è difficile giocare con uno come lui perché tecnicamente è orribile e dal punto di vista umano non crea rapporto con nessuno. Nel finale ha espulso un calciatore che è scivolato perché è stanco morto al minuto 96”, in riferimento al doppio giallo rifilato a Celik nel finale all’U-Power Stadium.