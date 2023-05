Milan-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Inter, valevole per la semifinale d’andata di Champions League 2022/2023. Finalmente ci siamo, dopo settimane di tensione e attesa è arrivato il momento del primo atto di questo Euroderby da cui uscirà una finalista di quest’edizione della massima competizione europea per club. I precedenti europei favoriscono certamente i rossoneri, ma ogni partita fa storia a sé e i nerazzurri sembrano arrivare a questo appuntamento nella migliore forma possibile sia a livello fisico che mentale. La sfida è in programma oggi, mercoledì 10 maggio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Diretta tv Amazon Prime Video e in chiaro su TV 8.