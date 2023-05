Milan-Inter, i nerazzurri non possono usare il loro spogliatoio: il motivo

Curioso retroscena svelato dalle telecamere di Amazon Prime Video a pochi minuti dall’Euroderby di Champions League tra Milan ed Inter. A giocare l’andata “in casa”, sono infatti i rossoneri di Pioli e quindi, “gli ospiti” di San Siro, saranno i nerazzurri di Inzaghi. Per questo quindi, paradossalmente, l’Inter sarà obbligata ad usare gli spogliatoi dello stadio milanese dedicati alla “squadra ospite”, non potendo usufruire del loro stesso spogliatoi tutto nerazzurro come sempre capita nelle gare minalesi. Ovviamente, la stessa cosa, ma oppositamente, avverrà settimana prossima, quando sarà il Milan a dover usufruire dello spogliatoio ospite.