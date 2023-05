Milan-Inter, Inzaghi oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Inter, dopo le quattro vittorie consecutive ottenute in campionato, vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile e ora è pronta per affrontare il Milan nel match valevole per la semifinale di andata di Champions League 2022/2023. Il club meneghino va a caccia di un successo che sarebbe fondamentale in vista della gara di ritorno. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 9 maggio alle ore 12:30 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA