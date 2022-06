Medvedev-Van Rijhtoven in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp s-Hertogenbosch 2022

by Antonio Sepe

Daniil Medvedev, Miami 2022 - foto Ray Giubilo

Daniil Medvedev se la vedrà contro l’olandese Tim Van Rijthoven nella finale del torneo Atp 250 di S-Hertogenbosch 2022. Non potevano augurarsi di meglio gli organizzatori, che vedranno sfidarsi nell’atto conclusivo il numero uno al mondo ed il beniamino di casa. Medvedev ha superato in semifinale l’esperto Mannarino con un doppio 7-5. L’olandese ha invece centrato la vittoria più prestigiosa della sua carriera, sconfiggendo al tie-break del terzo set un Top 10 come Auger-Aliassime. Nessun precedente tra i due; sarà Medvedev a scendere in campo con i favori del pronostico.

Medvedev e Van Rijthoven scenderanno in campo nel pomeriggio italiana di domenica 12 giugno non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva sarà affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa anche Sportface.it seguirà l’incontro. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con approfondimenti al termine del match.