Maratona Firenze 2022 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming running

Tutto pronto per la Maratona di Firenze 2022: ecco, di seguito, le informazioni per seguire l’appuntamento di running. La corsa torna dopo la ripartenza dello scorso anno con l’edizione numero trentotto, che vedrà al via 7500 atleti, provenienti da 48 Paesi diversi. Confermato il percorso della passata edizione, che includerà il passaggio in luoghi simbolo come Piazza Pitti e il Parco delle Cascine, polmone verde della città, ma anche sui lungarni e davanti ai luoghi più suggestivi e artistici della città, oltre che alla zona sportiva di Campo di Marte, con l’attraversamento per circa 300 metri sulla pista dello stadio di atletica Luigi Ridolfi. Sta per terminare l’attesa per una gara che si preannuncia spettacolare: chi si aggiudicherà la vittoria e chi salirà sul podio? L’appuntamento con la partenza della maratona di Firenze è fissato per le ore 8.30 di domenica 27 novembre in Piazza Duomo, dove è previsto anche l’arrivo. La gara non sarà visibile in diretta tv né streaming, ma Sportface.it vi terrà informati con i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato di giornata della maratona di Firenze 2022.

PROGRAMMA DOMENICA 27 NOVEMBRE

8.30 Partenza maratona (Piazza Duomo)

8.50 Partenza ginky family run per i ragazzi e le famiglie (Piazza della Repubblica)

10.40 Arrivo stimato primi concorrenti maratona (Piazza Duomo)

11.15 Premiazioni ufficiali podio maschile e femminile