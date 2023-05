Ligue 1, il Marsiglia sbotta: in un comunicato ufficiale elenca tutti i torti subiti in campionato

“Dopo 34 giornate, l’Olympique de Marseille vede un accumulo di decisioni prese a suo sfavore durante la stagione 2022-2023”. Inizia così il comunicato ufficiale del Marsiglia, che ha voluto pubblicamente denunciare i presunti torti subiti nel corso del campionato di Ligue 1.

“L’Olympique de Marseille desidera sempre mantenere un approccio molto costruttivo nei confronti delle autorità e di tutti i giocatori del calcio francese. Tuttavia, il club è ora costretto a reagire poiché il club deve affrontare un gran numero di decisioni controverse che hanno già un impatto importante sul corso della sua stagione – si legge -. Da un lato, OM deplora il trattamento iniquo legato alla mancanza di uniformità nell’applicazione delle regole per l’utilizzo del VAR. Mentre la decisione di far giocare Alexis Sanchez a seguito di un contatto con un difensore del Lens (J34; RCL-OM; 2-1) è considerata un errore manifesto del VAR, la suola netta del difensore monegasco non fischiata a Sead Kolasinac in area di rigore (J20; OM-ASM; 1-1) non lo era. Anche altre decisioni arbitrali sono state molto sfavorevoli all’OM, ​​incidendo ad esempio sul risultato finale delle partite contro il PSG (J11; 1-0; mano in area) o contro l’RCSA (J27; 2-2; esclusione di Leonardo Balerdi)“.

“D’altra parte, OM rileva evidenti incongruenze nello sviluppo dei calendari sportivi per la stagione 2022-2023. L’OM ha dovuto, con il ritorno dalle pause internazionali di settembre e marzo e nonostante un gran numero di nazionali nelle sue fila, affrontare le partite in programma venerdì sera, ovvero meno di 48 ore dopo il ritorno dalla selezione di alcuni dei suoi giocatori senior (J9; SCO-OM; 0-3 e J29; OM-MHSC; 1-1). L’OM ha anche subito l’impatto di una finale di Coppa di Francia in programma nel bel mezzo di una giornata di campionato (33^ giornata). Le partite decisive per la fine della stagione sono state ripetute solo tre giorni dopo la suddetta finale e con una delle squadre interessate ampiamente revisionata – prosegue la nota -. Infine, l’OM è sorpreso da alcune decisioni della commissione disciplinare della LFP. Il club fa presente di essere stato sanzionato, a seguito dell’uso di dispositivi pirotecnici da parte dei propri gruppi di tifosi, con una chiusura parziale della curva sud durante la partita OM – RC Lens (J12). In un contesto comparabile, invece, la stessa sanzione applicabile non è stata pronunciata prima della gara di ritorno giocata sabato scorso“.

Infine, il club conclude: “Considerando la posta in gioco e l’impatto di queste decisioni, l’Olympique de Marseille chiede più rispetto e più coerenza nel processo decisionale futuro al fine di garantire l’equità delle competizioni, supponendo che questo principio fondamentale possa ancora essere preservato“.