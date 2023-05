Juventus-Siviglia, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo i recenti problemi avuto in campionato, vuole provare a ritrovare il sorriso in Europa contro il Siviglia nel match valevole per l’andata delle semifinali di Europa League 2022/2023. Il club piemontese vuole provare a conquistare una nuova finale europea, per andarsi a prendere un trofeo che manca ormai dal lontano 1996. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 10 maggio alle ore 14:15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

