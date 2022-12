Inter, Asllani torna sull’occasione col Barcellona: “Vi assicuro che volevo darla di prima”

Il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, ha parlato alla Gazzetta dello Sport e, nello specifico, è tornato sull’occasione incredibile sciupata al 94′ di Barcellona-Inter, che avrebbe potuto portare la vittoria ai nerazzurri. “Se non ci penso io, mi ci fanno pensare gli altri. Quando torno in paese o sono per strada, c’è sempre qualcuno che me lo ricorda: alla lunga un po’ stufa… Ma ammetto di non aver dormito per quattro giorni, passavo le notti a guardare quell’azione, ce l’ho stampata in testa. Vi assicuro che volevo darla di prima a Mkhitaryan. Poi ho preferito stoppare e poi passargliela, ma il controllo è andato un po’ lungo: a quel punto non c’era più spazio. Pensavo di segnare, ma è andata male. Ero distrutto, ma mi hanno consolato tutti, proprio tutti. Purtroppo non posso più tornare indietro, ma è il momento di andare avanti: prima del Porto in Champions, pensiamo al Napoli. Se vinciamo il 4 gennaio, possiamo riaprire il campionato per tutti”.