Giro d’Italia 2023, classifica e ordine di arrivo quarta tappa: vince Paret-Peintre, Leknessund in rosa

Il francese della AG2R Citroen Aurelien Paret-Peintre conquista il successo nella quarta tappa del Giro d’Italia 2023, la Venosa-Lago Laceno di 175 km, precedendo al traguardo il norvegese del Team DMS Andreas Leknessund e il lettone della Trek Segafredo Tom Skujins. Lo scandinavo si consola con la conquista della maglia rosa. Quarto posto per un ottimo Vincenzo Albanese, quinto un ottimo Nicola Conci che precede sul traguardo Damiano Caruso, il quale chiude in ottava posizione.

PAGELLE QUARTA TAPPA

QUARTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

GIRO 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

Dopo una lunga fase iniziale caratterizzata da corridori che perdono terreno sulle prime salite e altri che non riescono a centrare la fuga, intorno ai 90 km un gruppetto di sette elementi inizia a guadagnare notevolmente sul plotone: si tratta di Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Andreas Leknessund (Team DSM), Amanuel Ghebreigzabhier e Tom Skujins (Trek – Segafredo). Ad un certo punto la maglia rosa Remco Evenepoel ha un problema meccanico che lo costringe a fermarsi temporaneamente; il belga non impiega molto tempo per ricongiungersi con il plotone.

Per quanto riguarda i GPM Thibaut Pinot vince il primo di Passo delle Crocelle, mentre Amanuel Ghebreigzabhier si aggiudica il secondo di Monte Carruozzo. Il primo traguardo volante va ad un ottimo Vincenzo Albanese, mentre quest’ultimo viene battuto da Leknessund allo sprint successivo di Montella. I sette al comando guadagnano un vantaggio di oltre cinque minuti, che consente loro di andarsi a giocare la vittoria di tappa. Sull’ultima lunga salita il primo a staccarsi è Warren Barguil e poi a seguire tutti gli altri; gli unici a restare in lotta per la vittoria sono Paret Peintre e Leknessund: il francese vince la tappa, mentre il norvegese è la nuova maglia rosa.

ORDINE DI ARRIVO QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2023

1 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 4:16:04

2 LEKNESSUND Andreas Team DSM 0:02

3 SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 0:57

4 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 0:57

5 CONCI Nicola Alpecin-Deceuninck 1:02

6 GHEBREIGZABHIER Amanuel Trek – Segafredo 1:07

7 BOUWMAN Koen Jumbo-Visma 2:01

8 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:01

9 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 2:01

10 VLASOV Aleksandr BORA – Bora Hansgrohe 2:01