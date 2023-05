Giro d’Italia 2023: brutta caduta nel finale, coinvolto ancora un furioso Evenepoel (VIDEO)

di Giorgio Billone 150

Nuova caduta nel corso della quinta tappa del Giro d’Italia 2023 a causa dell’asfalto bagnato. Un corridore della Trek Segafredo sbaglia poco fuori dal centro abitato di Salerno ma davanti ad alcune case e così vengono travolti altri corridori, che finiscono quasi dentro agli appartamenti degli spettatori. Tra loro, c’è il campione Remco Evenepoel, favorito numero uno per la vittoria della corsa rosa. Furioso con chi ha provocato la caduta, attende la bici di riserva e riparte dopo diverso tempo e dolorante. Per sua fortuna, eravamo a 2.2 km dall’arrivo e dunque nel tratto neutralizzato. In alto ecco il video.