Giro d’Italia 2023, Albanese: “Contento per questo quarto posto sulle strade di casa”

“Oggi è stata dura centrare la fuga, la tappa è stata molto tirata sin dall’inizio e poi si è formato questo gruppetto di sette corridori in discesa. Sapevo che per me sarebbe stata dura nel finale, correvo sulle strade di casa e mi sono gestito un po'”. Queste le parole di Vincenzo Albanese, corridore della Eolo-Kometa, dopo la quarta tappa del Giro d’Italia 2023 chiusa al quarto posto sulle strade di casa: “Sono comunque contento del risultato finale, c’erano molti tifosi a vedermi e questi tre giorni in cui si corre nelle mie zone saranno particolarmente belli per me”.