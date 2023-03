Fiorentina, infezione virale per Jovic: in forte dubbio per l’Inter

Appare in fortissimo dubbio la presenza di Luka Jovic in campo per la sfida di sabato tra la sua Fiorentina e l’Inter di Simone Inzaghi. Il centravanti serbo non ha ancora recuperato dall’infezione virale patita nei giorni scorsi, come comunica la società: “Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo”.