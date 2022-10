Challenger Ortisei 2022: Nardi vola ai quarti, Zeppieri si prende il derby contro Travaglia

Luca Nardi approda ai quarti di finale del Challenger di Ortisei 2022 e fa un altro piccolo passo verso la Top 100. Il tennista azzurro vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione molto positiva e va a caccia di punti preziosi in Trentino Alto-Adige. Dopo la vittoria all’esordio contro Kachmazov, il classe 2003 ha superato un altro tennista russo, anche lui proveniente dalle qualificazioni. Si tratta di Evgeny Karlovskiy, abbattuto per 6-0 6-4 in appena 1h14′ di gioco. Sulla sua strada, ora, Nardi troverà lo slovacco Klein, settima testa di serie. L’altro italiano che quest’oggi ha conquistato la vittoria è Giulio Zeppieri, capace di sconfiggere Stefano Travaglia in un derby tricolore. Tutto facile per il tennista di Latina, che ha avuto bisogno di appena 67 minuti per imporsi con lo score di 6-3 6-2 e volare ai quarti, dove sfiderà il vincente del match Gojo-Hanfmann. Infine, sconfitte per Mattia Bellucci, stanco dopo i due Challenger consecutivi vinti e battuto da Escoffier, e Federico Arnaboldi, superato in tre set da Ritschard.