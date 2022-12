Biathlon, inseguimento femminile Annecy-Le Grand Bornand 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming dell’inseguimento femminile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Subito dopo gli uomini, saranno le donne a prendere il via nella seconda gara del weekend francese. Saranno quattro le azzurre in gara, tra queste Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in lizza per il podio. Appuntamento alle ore 14.15 di questo pomeriggio, sabato 17 dicembre. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

