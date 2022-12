LIVE – Biathlon, inseguimento femminile Annecy-Le Grand Bornand 2022: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale dell’inseguimento femminile di Annecy-Le Grand Bornand 2022, terza tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Subito dopo gli uomini, saranno le donne a prendere il via nella seconda gara del weekend francese. Saranno quattro le azzurre in gara, tra queste Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in lizza per il podio. Appuntamento alle ore 14.15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV

LA START LIST

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

15.03 Quinta Dorothea Wierer, applausi anche per lei. Simon completa il podio, Comola a punti.

15.00 SECONDO POSTO PER LISA VITTOZZI ALLE SPALLE DI ELVIRA OEBERG! STRAORDINARIA.

14.58 Sesta Wierer per ora nonostante gli errori. Brava anche lei.

14.55 Lisa Vittozzi seconda! Non sbaglia al poligono, Simon sì! Strepitosa l’azzurra che sarà seconda oggi!

14.52 Oeberg vola verso la vittoria (quarto poligono permettendo), Vittozzi deve recuperare sei secondi su Tandrevold!

14.50 Non sbaglia al terzo poligono Vittozzi, è quarta perché sugli sci sta andando benissimo. Ed è quinta Wierer, che dopo l’errore al primo poligono non ha più commesso mezzo errore! Dai ragazze.

14.48 Simon commette un errore! Pesantissimo!

14.46 Si arriva al terzo poligono con Simon che ormai ha agganciato Oeberg.

14.42 Due errori per Vittozzi! Non ci voleva, che peccato. Era giunta al poligono persino davanti a Oeberg.

14.40 Vittozzi tiene il passo di Oeberg, di fatto è un duo al comando! Ci avviciniamo al secondo poligono, lì vietato sbagliare!

14.38 Gara pazza perché Simon è già a otto secondi, faticano i materiali scelti da alcune. Intanto Elvira Oeberg comanda in 6.30.9 dopo il primo giro e il primo poligono.

14.36 Vittozzi al secondo posto! Zero errori per lei, un errore invece per Wierer, non ci voleva.

14.33 Wierer invece non benissimo in questo primissimo giro.

14.33 Vittozzi dimezza il margine! Sugli sci stanno faticando quelle partite davanti.

14.31 Bib 1 per la svedese Magnusson. Con il 6 Vittozzi, col 13 Wierer.

14.30 Ci siamo, si parte!

14.20 Come quella maschile, anche la gara femminile è posticipata di un quarto d’ora per le condizioni meteo. Si parte alle 14.30.

14.15 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Annecy-Le Grand Bornand per l’inseguimento femminile di biathlon. Le azzurre hanno chance di podio, soprattutto Vittozzi ma anche Wierer. Si parte fra pochissimo.