Basket, qualificazioni Europei 2025: Italia pronta al debutto, si parte giovedì contro la Turchia

La Nazionale di basket guidata da Gianmarco Pozzecco si è riunita per partite in direzione delle Marche, a Pesaro, per iniziare il percorso di qualificazione agli EuroBasket 2025. Gli Azzurri – membri del Girone B – sono attesi il 22 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove sfideranno la Turchia alle 20.30. Successivamente, l’Italia volerà in Ungheria per sfidare i padroni di casa il 25 febbraio alle 18.00 italiane. L’ultimo membro del gruppo B è l’Islanda, che il 22 febbraio sfiderà l’Ungheria e domenica 25 la Turchia. Saranno le prime tre classificate del girone ad accedere agli Europei. Sono 15 gli atleti a disposizione, tra cui lo staff tecnico dovrà selezionarne 12: Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Diego Flaccadori, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, John Petrucelli, Achille Polonara, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Luca Severini, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut. Pozzecco dichiara: “Torniamo a radunarci dopo l’estate e ormai non eravamo più abituati a stare lontani così tanto tempo visto che non c’è stata la finestra di Novembre. Iniziare un nuovo percorso con il piede giusto è fondamentale e in questo senso la scelta di tornare a Pesaro per noi è vincente. La Turchia, si sa, è avversario tosto e ben allenato e avremo bisogno di tutto il calore del pubblico marchigiano per vincere una partita difficile e spigolosa. Da parte nostra metteremo in campo il solito entusiasmo e la giusta concentrazione. Non vediamo l’ora di tornare in campo”.