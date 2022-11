Basket, Eurocup 2022/2023: Brescia travolto in casa, il “derby” con Venezia termina 60-80

La cronaca e il tabellino di Germani Brescia-Umana Reyer Venezia 60-80, match valido per la sesta giornata dell’Eurocup 2022/2023. Derby tra squadra italiana che premia i lagunari che, in trasferta, asfaltano completamente Brescia. I 12 punti di Massinburg e i 10 di Moss non bastano, Venezia festeggia con i 22 punti di Freeman.

La cronaca – I primi secondi del match vedono subito un Odiase on fire che prova a far alzare la temperatura al palazzetto, portando avanti i padroni di casa sul 7-3. E poi Brescia esce dal match, non entrandoci praticamente più. Al termine del primo quarto, Venezia passa da -4 a + 8, recuperando ben 12 punti in in 5 minuti e chiudendo 13-21. Il secondo quarto è solo Venezia che scende in campo, soprattutto con le ottime percentuali di Freeman, con Brescia che sembra bloccato proprio mentalmente, e si allontana sempre di più alla metà della gara. Squadre che vanno negli spogliatoi sul 24-46.

Al rientro in campo le percentuali di Brescia non migliorano per nulla, come era del resto preventivabile. Calano anche quelle di Venezia, ma dopo altri 600 secondi, sono sempre loro a fare più punti e quindi ad allungare. Iniziano gli ultimi 10 minuti 38-64. Il finale dell’incontro racconta poco o nulla, con tante forze fresche in campo. Brescia prova a salvare la faccia, riuscendoci parzialmente, ma ovviamente senza riuscire assolutamente a recuperare la gara. Risultato finale 60-80.

Il tabellino

Germani Brescia: Gabriel 6, Tanfoglio 0, Massinburg 12, Della Valle 2, Petrucelli 0, Cobbins 6, Odiase 8, Burns 4, Laquintana 6, Cournooh 4, Moss 10, Akele 2.

Umana Reyer Venezia: Spissu 2, Tessitori 11, Parks 11, Freeman 22, Sima 4, Moraschini 4, De Nicolao 3, Granger 4, Chillo 0, Brooks 5, Willis 13, Watt 1.