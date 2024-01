Atalanta-Udinese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Udinese, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Reduce da 7 punti nelle ultime tre partite, la squadra di Gasperini vuole continuare a fare bene e mette nel mirino il quarto posto. Guai però a sottovalutare l’Udinese, pronto a vendere cara la pelle per ottenere preziosi punti salvezza. La sfida è in programma oggi, sabato 27 gennaio alle ore 15:00 al Gewiss Stadium. Diretta in streaming su Dazn.