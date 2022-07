Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Medellin 2022: i mixed team azzurri si fermano agli ottavi

by Mattia Zucchiatti

Lucilla Boari - Foto Mezzelani/GMT

Non vanno oltre gli ottavi di finale i mixed team dell’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Medellin, in Colombia. I duetti azzurri di olimpico e compound vengono entrambi sconfitti al primo scontro. I medagliati olimpici di Tokyo Lucilla Boari e Mauro Nespoli nell’arco olimpico cadono allo shoot off contro la Gran Bretagna (Pitman, Huston). Primo e terzo set a favore degli inglesi e gli azzurri sempre pronti a rispondere prendendosi il secondo e il quarto parziale. Si va così alle frecce di spareggio ancora una volta in parità, ma gli avversari si avvicinano di più al centro e così alla fine il risultato è di 5-4 (17*-17). Fuori anche il mixed team compound formato da Marcella Tonioli e Valerio Costantino che si arrendono 157-151 a El Salvador (Paiz, Hernandez). La prima volée si conclude in parità, poi i centroamericani prendono il sopravvento vincendo tutti gli altri set.