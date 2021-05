Tiro con l’Arco, Coppa del Mondo Losanna: l’Italia vince l’oro nella gara a squadre femminile

by Federico Parodi

Lucilla Boari - Foto Twitter FITARCO

Medaglia d’oro nella gara a squadre femminile per le azzurre Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati nella prova di Coppa del Mondo di Losanna, in Svizzera. Le italiane hanno battuto 5-1 il Messico nella finale. L’Italia torna dalla seconda prova di Cdm con qualche certezza in più in vista della gara di qualificazione Olimpica che si disputerà il 19 e 20 giugno a Parigi. L’oro conquistato oggi dalla squadra femminile contro il Messico e il bronzo del trio maschile di venerdì, quando Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno battuto l’Olanda 5-1, sarebbero valsi il pass di entrambi i terzetti visto che ne sono rimasti solamente 3 per le squadre maschili e altrettanti per il femminile.