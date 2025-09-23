Buoni riscontri per l’Italia nelle prime frecce del ranking round. Azzurri già proiettati verso le eliminatorie individuali e a squadre

Sono iniziati oggi i Campionati Mondiali di Para-Archery e l’Italia ha subito trovato spazio nelle zone alte delle classifiche. Le prime 72 frecce del ranking round hanno visto impegnati gli arcieri del ricurvo maschile e le atlete del W1 femminile, con gli azzurri capaci di piazzarsi tra i migliori.

Ricurvo maschile

Giornata dominata dalla Cina, con Zhao al comando (658 punti) e Gan subito dietro (651). Terzo l’indonesiano Khoilidin. Il miglior italiano è Stefano Travisani, settimo con 642 punti e già qualificato per i sedicesimi di finale. Davide Bettoni, invece, si è fermato al 17° posto con 631 punti: per lui eliminatorie che scatteranno un turno prima, contro il giapponese Otsuka. Bene anche la squadra: con 1273 punti l’Italia chiude terza nel ranking e sfiderà l’Ucraina negli ottavi.

W1 femminile

Nel W1 c’è il buon avvio di Asia Pellizzari, ottava con 609 punti. L’azzurra ha brillato soprattutto nella prima parte di gara, quando era addirittura quarta, prima di chiudere comunque in top 10. Davanti a tutte la cinese Wang (656), seguita da Pultar Musilova (Repubblica Ceca, 653) e dall’altra cinese Chen (620). Agli ottavi Pellizzari troverà sulla sua strada Ilina (AIN).