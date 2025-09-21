La Nazionale azzurra domina in Polonia: 18 medaglie complessive (8 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e primo posto nel medagliere.

Giornata trionfale per l’Italia agli Europei di tiro con l’arco specialità Campagna, che si sono conclusi ieri in Polonia. Gli azzurri hanno fatto incetta di medaglie chiudendo in testa al medagliere con 18 podi totali (8 ori, 5 argenti e 5 bronzi), davanti a Gran Bretagna e Repubblica Ceca.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I titoli continentali sono arrivati da Matteo Borsani (ricurvo, vittorioso in una finale tutta italiana contro Marco Morello, argento), Simone Barbieri (arco nudo) e Alessandra Bigogno (arco nudo femminile, decisa allo spareggio). A completare il quadro ci ha pensato Federico Musolesi, bronzo nel ricurvo battendo il tedesco Wieser. Nel compound, invece, Federico Pagnoni si è fermato all’argento contro il danese Fullerton.

Splendidi risultati anche dalle categorie giovanili: Linda Grezzani ha conquistato l’oro nell’arco nudo junior, Fabrizio Aloisi il titolo nel compound maschile, mentre Isabella Bacerio ha portato a casa l’argento. Medaglia di bronzo per Barbara Feltre nell’arco nudo junior.

Con 18 medaglie e tre nuovi campioni continentali, l’Italia si conferma potenza assoluta del tiro con l’arco Campagna, disciplina che abbina precisione, concentrazione e resistenza su percorsi naturali.