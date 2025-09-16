L’azzurra dell’Arcieri delle Alpi firma la migliore prestazione stagionale e si prepara ai Mondiali Para-Archery di Gwangju con uno stato di forma straordinario

Elisabetta Mijno continua a stupire. La fuoriclasse azzurra del para-archery, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in programma dal 22 al 28 settembre a Gwangju (Corea del Sud), ha siglato una prestazione da incorniciare nel Doppio Fita disputato sul campo di Rivoli degli Arcieri delle Alpi, sua società di appartenenza.

Nella seconda parte della gara, a cui hanno preso parte anche altre atlete della Nazionale come Ginevra Landi e Tatiana Andreoli, Mijno ha totalizzato 675 punti in 72 frecce: si tratta della sua miglior prestazione stagionale, ma soprattutto del nuovo record mondiale, in attesa di omologazione. Il punteggio supera di un punto il precedente primato, ed essendo stato registrato nella seconda parte del Doppio Fita può essere ratificato anche come nuovo record europeo e nuovo record italiano.

Un risultato che conferma il momento magico della campionessa piemontese, reduce dagli ottimi piazzamenti nelle Finali e nella seconda tappa della European Para-Archery Cup di fine agosto. “Il lavoro programmato con il mio tecnico Giorgio Botto sta dando grandi frutti – ha spiegato Mijno –. Arrivare al Mondiale con questa condizione mi rende felice e fiduciosa”.

Il record di Rivoli rappresenta un segnale forte in vista della rassegna iridata: l’Italia potrà contare su una Mijno in forma smagliante, pronta a competere per un posto sul podio mondiale.