Ranking ATP e WTA, Sinner resta numero 1: Rybakina nuova regina del tennis mondiale

L’azzurro mantiene la vetta nonostante l’assenza agli US Open, davanti al vincitore Zverev e ad Alcaraz. Shelton sale al numero 4, Cobolli è settimo. Tra le donne Rybakina sorpassa Sabalenka e conquista per la prima volta il primo posto.

Jannik Sinner resta al comando della classifica ATP anche dopo gli US Open 2026. L’altoatesino, ancora fermo e assente a New York, conserva il primo posto mondiale con 11.500 punti, davanti al vincitore dello Slam americano Alexander Zverev, secondo a quota 9.690 e leader della Race, e a Carlos Alcaraz, terzo con 5.560.

La grande novità arriva invece dal ranking WTA, dove Elena Rybakina, fresca campionessa degli US Open, supera Aryna Sabalenka e diventa la 30ª numero uno dell’Era Open.

ATP, Shelton sale al numero 4 e Cobolli è settimo

Gli US Open modificano profondamente la parte centrale della top 10 maschile. Ben Shelton, finalista a New York, guadagna cinque posizioni e raggiunge il numero 4, nuovo best ranking.

Nuovo massimo in carriera anche per Frances Tiafoe, protagonista insieme a Shelton del terzo derby statunitense in una semifinale Slam maschile negli anni Duemila: lo statunitense sale di quattro posti ed è ottavo.

Daniil Medvedev guadagna due posizioni e diventa sesto, mentre Flavio Cobolli ne perde una ma resta saldamente nell’élite mondiale al settimo posto con 3.720 punti.

Fuori dalla top 10 Novak Djokovic, che secondo i dati forniti esce dai primi dieci per la prima volta dal luglio 2018.

La top 10 ATP

1. Jannik Sinner (ITA) – 11.500 punti (=)

2. Alexander Zverev (GER) – 9.690 (=)

3. Carlos Alcaraz (ESP) – 5.560 (=)

4. Ben Shelton (USA) – 4.680 (+5)

5. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 3.890 (-1)

6. Daniil Medvedev (RUS) – 3.770 (+2)

7. Flavio Cobolli (ITA) – 3.720 (-1)

8. Frances Tiafoe (USA) – 3.380 (+4)

9. Alex De Minaur (AUS) – 3.330 (-2)

10. Taylor Fritz (USA) – 3.175 (=)

Otto italiani nei primi 100

Restano otto gli italiani nella top 100 ATP. Oltre a Sinner e Cobolli, Lorenzo Musetti perde sei posizioni e scende al numero 20, mentre Luciano Darderi resta stabile al 22.

Matteo Arnaldi è 37°, Matteo Berrettini 43°, Lorenzo Sonego sale al numero 86 e Mattia Bellucci guadagna cinque posizioni portandosi al 90° posto.

Più indietro Andrea Pellegrino è 146°, Stefano Travaglia 158° e Marco Cecchinato 163°.

Nuovo best ranking per Federico Cinà, che sale di tredici posizioni fino al numero 168. Il giovane siciliano è inoltre quarto nella Next Gen Race e resta quindi in piena corsa per la partecipazione alle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria.

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Rybakina nuova numero 1 WTA

Il cambio più importante della settimana arriva però dalla classifica femminile. Grazie al titolo conquistato a New York, Elena Rybakina sale per la prima volta al numero 1 del mondo con 9.901 punti.

La kazaka supera Aryna Sabalenka, finalista agli US Open, che lascia la vetta dopo 99 settimane consecutive e 107 complessive. Il distacco tra le due è ora di 2.026 punti.

Terza resta Jessica Pegula, con appena 21 punti di margine su Coco Gauff. Seguono Mirra Andreeva e Linda Noskova. Elina Svitolina sale al settimo posto, mentre Karolina Muchova e Iga Swiatek scendono rispettivamente all’ottavo e al nono. Entra per la prima volta nella top 10 Marta Kostyuk, decima.

La top 10 WTA

1. Elena Rybakina (KAZ) – 9.901 punti (+1)

2. Aryna Sabalenka (BLR) – 7.875 (-1)

3. Jessica Pegula (USA) – 7.265 (=)

4. Coco Gauff (USA) – 7.244 (=)

5. Mirra Andreeva (RUS) – 5.743 (=)

6. Linda Noskova (CZE) – 5.328 (=)

7. Elina Svitolina (UKR) – 4.809 (+2)

8. Karolina Muchova (CZE) – 4.683 (-1)

9. Iga Swiatek (POL) – 4.619 (-1)

10. Marta Kostyuk (UKR) – 3.980 (+1)

Paolini risale al numero 20

Tra le italiane, Jasmine Paolini guadagna una posizione e torna al numero 20 del mondo dopo il rientro agli US Open, dove era stata eliminata al terzo turno da Sorana Cirstea.

Elisabetta Cocciaretto resta la seconda italiana meglio classificata, mentre Lucrezia Stefanini è 119ª. Lucia Bronzetti guadagna otto posizioni e sale al numero 127, Lisa Pigato scende al 137 e Tyra Caterina Grant resta 149ª.

Seguono Nuria Brancaccio al numero 185, Jennifer Ruggeri al 232, Samira De Stefano al 257 e Federica Urgesi al 260.

La nuova settimana del tennis mondiale parte quindi con Sinner ancora saldamente numero uno ATP e con una nuova leader nel circuito femminile: Elena Rybakina, premiata dal trionfo di New York con il sorpasso su Sabalenka.