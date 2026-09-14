Cagliari, Maldini negativo ai test tossicologici dopo l’incidente: oggi torna in gruppo

Il club sardo chiarisce la posizione dell’attaccante dopo le notizie sull’incidente stradale avvenuto a Milano nella notte tra sabato e domenica. Tutti i controlli hanno dato esito negativo.

Il Cagliari chiarisce la posizione di Daniel Maldini dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull’incidente stradale avvenuto a Milano nella notte tra sabato e domenica. L’attaccante è stato sottoposto a controlli tossicologici che, secondo quanto comunicato dal club, hanno dato esito negativo.

La società rossoblù ha inoltre precisato che Maldini sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti prevista per oggi pomeriggio.

Il comunicato del Cagliari

“Il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo”, fa sapere il Cagliari.

Il club aggiunge che il giocatore “sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra”.

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Maldini regolarmente a disposizione

Il comunicato serve dunque a fare chiarezza sulla posizione dell’attaccante dopo le notizie relative all’incidente. Alla luce dell’esito negativo degli accertamenti, Maldini tornerà regolarmente al lavoro con il resto della squadra.

Il Cagliari potrà quindi contare sul giocatore nella preparazione dei prossimi impegni stagionali.