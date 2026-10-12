Europei futsal femminile: Italia qualificata alla fase finale per la prima volta

Italia di Alfredo Paniccia nella storia: prima qualificazione agli Europei 2027 di futsal femminile. La Nazionale italiana di calcio a 5 femminile conquista la sua prima qualificazione alla fase finale degli Europei grazie alla differenza reti dopo il successo sulla Francia.

Il Portogallo batte la Finlandia e spinge agli Europei l’Italia di Paniccia

La bella vittoria ottenuta dalle azzurre contro la Francia aveva lasciato comunque qualche dubbio, perché il risultato del campo da solo non bastava per avere la certezza del passaggio del turno. Per festeggiare serviva infatti una notizia positiva dagli altri campi dell’Elite Round, arrivata con il netto 3-0 del Portogallo contro la Finlandia.

Le calciatrici del commissario tecnico Alfredo Paniccia hanno seguito quella partita con grande tensione, aspettando il fischio finale per capire il proprio destino. Con la sconfitta delle finlandesi, la classifica delle seconde dei gironi ha dato ragione alla squadra italiana. Entrambe le nazionali hanno chiuso il proprio girone a quota 6 punti, ma la differenza reti complessiva ha premiato la formazione di Paniccia con +6 contro il +1 delle avversarie. Questo margine ha garantito alle azzurre la qualificazione diretta come seconda migliore seconda dei gironi. La Finlandia dovrà invece passare dallo spareggio contro la Norvegia, in programma tra il 12 e il 26 novembre, per provare a prendersi l’ultimo posto disponibile.

A Osijek con Spagna e Croazia: come cambia il torneo a 8 squadre

La fase finale degli Europei, che si giocherà dal 14 al 21 marzo 2027 a Osijek, in Croazia, avrà un formato nuovo rispetto al passato. Dopo le prime 3 edizioni disputate con la formula della Final Four, il torneo passa infatti a 8 nazionali, offrendo una competizione più lunga e con più partite. Nella lista delle partecipanti sono già presenti le migliori squadre del continente.

La Croazia è ammessa di diritto perché gioca in casa, mentre la Spagna arriva all’appuntamento da campione in carica. Insieme a loro hanno strappato il pass anche il Portogallo, già finalista all’ultimo Mondiale, l’Ungheria, la Polonia e la Svezia. Il tabellone verrà chiuso a novembre proprio dalla vincente dello scontro tra Finlandia e Norvegia. Per il gruppo allenato da Alfredo Paniccia è un traguardo storico, maturato dopo una qualificazione sofferta fino all’ultimo. A marzo le azzurre potranno così misurarsi di nuovo con le migliori realtà del futsal europeo in un torneo ancora più combattuto.