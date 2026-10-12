Sport in tv oggi lunedì 12 ottobre: Paolini a Wuhan e Italia-Spagna di hockey, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Jasmine Paolini al WTA 1000 di Wuhan e Italia-Spagna ai Mondiali di hockey su pista sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di lunedì 12 ottobre. L’azzurra debutta contro Sara Bejlek nel terzo match sul Campo 1, mentre in serata la Nazionale italiana affronta la Spagna con diretta su Rai Sport. Spazio anche al Masters 1000 di Shanghai, al Challenger di Olbia, agli Europei di tiro a volo e al Premier Padel di Milano.

Il tennis apre la giornata già alle 5.00 con il WTA 1000 di Wuhan. Riflettori soprattutto su Jasmine Paolini, testa di serie numero 15, impegnata nel primo turno contro la ceca Sara Bejlek: il match è il terzo in programma sul Campo 1. Dalle 6.00 prosegue anche il Masters 1000 di Shanghai, mentre nel pomeriggio spazio al Challenger di Olbia.

Tra gli altri appuntamenti azzurri, alle 14.30 l’Italia Under 23 femminile affronta la Francia in amichevole, mentre alle 20.30 arriva Italia-Spagna ai Mondiali di hockey su pista. Nel corso del pomeriggio si assegnano inoltre i titoli europei del Trap Trio femminile e maschile.

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Sport in tv oggi, lunedì 12 ottobre

05.00 – TENNIS (WTA 1000 Wuhan) – Diretta tv su Sky Sport Arena e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e supertennis.tv. Paolini-Bejlek, primo turno, sarà il terzo match sul Campo 1.

06.00 – TENNIS (Masters 1000 Shanghai) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

14.00 – TENNIS (Challenger Olbia) – Diretta tv su SuperTennis; diretta streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv.

14.30 – CALCIO FEMMINILE (Amichevole Under 23) – Italia-Francia: diretta streaming su VivoAzzurro.tv.

14.55 – TIRO A VOLO (Europei) – Trap Trio femminile ad Atene: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale YouTube ESCvideostream.

15.00 – CALCIO (Primavera) – Cagliari-Monza: diretta tv su Sportitalia.

15.00 – CALCIO (Primavera) – Sassuolo-Albinoleffe: diretta tv su Sportitalia.

16.00 – PADEL (Premier Padel P1 Milano) – Diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e NOW.

16.15 – TIRO A VOLO (Europei) – Trap Trio maschile ad Atene: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e sul canale YouTube ESCvideostream.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Atalanta-Venezia: diretta su DAZN e DAZN 1.

20.30 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali) – Italia-Spagna: diretta tv su Rai Sport; diretta streaming su RaiPlay, World Skate TV e Skate Italia TV.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Pescara-Guidonia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Barletta-Cavese: diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.30 – CALCIO (Serie C) – Picerno-Cosenza: diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Torino-Udinese: diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

21.00 – CALCIO (Premier League) – Coventry-Newcastle: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga) – Levante-Siviglia: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su DAZN.

21.00 – CALCIO (Segunda División) – Tenerife-Girona: diretta streaming su DAZN.

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre

02.15 – FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Buffalo Bills-Los Angeles Rams: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 12 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.