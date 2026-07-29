WTA Washington, Cocciaretto batte Navarro in tre set: la prossima avversaria ai quarti

Elisabetta Cocciaretto ha eliminato Navarro in tre set ed è riuscita ad accedere ai quarti nel WTA di Washington: la partita e la prossima avversaria

Elisabetta Cocciaretto continua la sua marcia al torneo WTA 500 di Washington 2026, centrando l’accesso ai quarti di finale con una vittoria di grande carattere e determinazione. L’azzurra ha superato in tre set la testa di serie numero otto, l’americana Emma Navarro, con il punteggio finale di 6-3, 4-6, 6-3, dopo due ore e sedici minuti di intensa battaglia sul campo di gioco.

Dopo aver eliminato Clara Tauson all’esordio, la tennista marchigiana ha dimostrato di aver completamente superato i recenti problemi al ginocchio, emergendo alla distanza con grinta e precisione tattica eccezionale.

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Questo successo rappresenta un traguardo significativo e importante, poiché Cocciaretto non vinceva un incontro nel circuito maggiore dagli Internazionali d’Italia.

Cocciaretto supera i suoi limiti ed è ai quarti a Washington

Il dato statistico più affascinante è la supremazia psicologica dell’italiana sulla rivale: si tratta infatti della terza vittoria consecutiva di Cocciaretto su Navarro negli ultimi confronti diretti, dopo i trionfi nella finale di BJK Cup 2025 e al secondo turno di Roma 2026. L’americana, pur tentando una rimonta nel secondo parziale, ha ceduto definitivamente nel terzo set decisivo, dove l’azzurra ha gestito i momenti chiave con freddezza.

Ora, in programma per venerdì 31 luglio, Cocciaretto attende la vincente del match tra l’ex numero uno del mondo Naomi Osaka e la statunitense Ashlyn Krueger. Si tratta di un’occasione d’oro davvero unica per confermare l’ottimo stato di forma attuale e puntare a un risultato storico nel prestigioso torneo americano, consolidando così la propria posizione nella classifica mondiale WTA femminile.