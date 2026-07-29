L’Ucraina ha presentato ricorso al TAS per la riammissione della Russia

L’Ucraina non resta a guardare: ha presentato ricorso al TAS di Losanna contro la riammissione della Russia: cosa succede ora

Il Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina ha presentato un ricorso ufficiale al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna contro la decisione del CIO di riammettere la Russia alle competizioni sportive. La mossa legale segna un nuovo capitolo nella disputa tra Kiev e gli organismi sportivi riguardo alla partecipazione degli atleti russi agli eventi internazionali.

Il CIO aveva revocato la sospensione del Comitato Olimpico Russo, permettendo agli atleti di competere e qualificarsi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, seppur inizialmente senza inno e bandiera nazionale.

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Tuttavia, per l’Ucraina, questa decisione è stata presa in modo prematuro e senza un’adeguata verifica della cessazione delle violazioni che avevano portato alla sospensione.

La grave situazione tra Ucraina e Russia e la scelta del CIO

Kiev sostiene che la situazione geopolitica non è cambiata e che la guerra, iniziata nel 2022, rende inaccettabile qualsiasi forma di normalizzazione sportiva per la Russia. Gli atleti russi, per essere ammessi, dovevano dimostrare di non aver sostenuto l’invasione dell’Ucraina sin dall’inizio del conflitto, un requisito che l’Ucraina ritiene non sia stato verificato con il necessario rigore.

La battaglia legale si inserisce in un contesto più ampio, considerando che anche la Bielorussia, sospesa nel 2022, è stata reintegrata a inizio maggio. L’Ucraina chiede ora al TAS di annullare la decisione del CIO, ribadendo che lo sport non può ignorare le gravi violazioni del diritto internazionale. Il mondo dello sport attende ora la pronuncia del tribunale di Losanna, che ridefinirà gli equilibri delle prossime rassegne olimpiche.