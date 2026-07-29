ATP Washington, Musetti avanza ed è ai quarti: eliminato Vukic

Lorenzo Musetti va avanti in tre set a Washington dopo una buona prova: ora arriva la prova dei quarti di finale

Lorenzo Musetti centra i quarti di finale all’ATP 500 di Washington 2026, superando in tre set la tenace resistenza del qualificato australiano Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 dopo due ore e 17 minuti di battaglia.

Il numero quattro del seeding azzurro dimostra carattere e qualità, aggiudicandosi il primo parziale in 40 minuti grazie al break decisivo nel secondo game, resistendo poi ai tentativi di rimonta dell’avversario. Nel secondo set, Musetti sembra prendere il largo con il break iniziale, ma spreca diverse opportunità e finisce per pagare dazio, subendo il controbreak nell’ottavo game e cedendo 7-5 in 58 minuti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella partita decisiva, l’azzurro trova nuovamente il break nel terzo game e poi chiude i conti sul 5-2, annullando le resistenze di Vukic e convertendo il secondo match point ai vantaggi.

Musetti non sbaglia contro Vukic, ma non è ancora al top

Le statistiche fotografano un match equilibrato: Musetti vince 99 punti contro i 91 dell’avversario, dominando con la prima di servizio (77% contro 59%), mentre l’australiano si dimostra più efficace in seconda (58% contro 51%). L’italiano sfrutta 5 delle 16 palle break a disposizione e ne annulla 5 delle 8 concesse.

Nei quarti, in programma venerdì, Musetti affronterà il vincitore tra lo spagnolo Rafael Jodar e la wild card giapponese Kei Nishikori. Non è ancora il Musetti dei tempi migliori, ma sta dimostrando di poter dire la sua, e in questa stagione piena di problemi non è affatto scontato.