Il Milan smentisce la morte di Baresi: “Notizie false. Il club gli è accanto”

Il Milan ha chiarito la situazione relativa Franco Baresi: il club rossonero ha smentito la morte dello storico calciatore della società meneghina e della Nazionale

Franco Baresi sta lottando. La leggenda rossonera è viva, ma sta attraversando un periodo di salute molto complesso. A fare chiarezza è intervenuto tempestivamente il Milan con un comunicato ufficiale, smentendo categoricamente le voci infondate circolate su diversi quotidiani e che si sono moltiplicate in pochi minuti sul web.

Il Milan ha dichiarato: “Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento“.

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Queste parole, oltre a spegnere l’allarme, accendono i riflettori sulla reale situazione del precedente capitano, che richiede la massima discrezione. Baresi, simbolo indiscusso di eleganza e lealtà, ha dedicato la sua intera vita al Milan e al calcio italiano, meritando il rispetto assoluto di tifosi e media.

Ore delicate per Baresi, ma smentite le notizie sulla sua morte

Il legame tra Baresi, il Milan e l’Italia è molto profondo. È ora di stringersi attorno a lui e ai suoi cari in questa fase delicata.

La priorità assoluta è tutelare la serenità di un campione che ha scritto pagine indelebili della storia sportiva. E anche dei suoi cari. Attendiamo aggiornamenti ufficiali, augurando a Baresi una pronta e serena ripresa. Forza Franco, sempre insieme.