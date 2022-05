Wta Rabat 2022: programma e orari di venerdì 20 maggio con Trevisan-Bronzetti

by Davide Triolo

Martina Trevisan, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Rabat 2022, in riferimento alla giornata di venerdì 20 maggio e quindi concernente le semifinali del torneo. Agli occhi degli appassionati italiani, sotto i riflettori il super derby azzurro tra Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, con una delle due italiane ad aver l’accesso garantito in finale. Eccezionale exploit dei due talenti nostrani in Marocco, con la toscana abile a superare Garbine Muguruza al secondo turno, ossia la testa di serie numero uno. L’altra semifinale presente un interessante Liu-Bondar, con l’ungherese favorita per strappare un pass per l’ultimo atto dell’evento nordafricano. Di scena inoltre la finale di doppio: di seguito tutti i match di giornata sul Campo Centrale di Rabat.

ORDINE DI GIOCO WTA 250 RABAT 2022 (VENERDI 20 MAGGIO)

CENTRE COURT

dalle ore 13.00 – Liu vs (5) Bondar

a seguire – Trevisan-Bronzetti

a seguire – (1) Hozumi/Ninomiya vs (2) Niculescu/Panova