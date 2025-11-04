Jasmine Paolini esce di scena dal torneo singolare delle WTA Finals 2025 dopo la sconfitta con Coco Gauff (6-3 6-2). La toscana resta in corsa nel doppio insieme a Sara Errani. Sabalenka vicina alle semifinali.

Finisce in anticipo l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo singolare delle WTA Finals 2025. Dopo la sconfitta all’esordio contro Aryna Sabalenka, la 29enne di Bagni di Lucca è stata battuta anche nel secondo match del “Stefanie Graf Group” da Coco Gauff, con un netto 6-3 6-2 sul cemento indoor di Riyadh.

Una partita a senso unico, dominata dalla giovane statunitense, che ha imposto ritmo e potenza dall’inizio alla fine. Con due sconfitte su due incontri, la Paolini è aritmeticamente eliminata dal singolare, ma potrà ancora difendere i colori azzurri nel doppio insieme a Sara Errani.

“Sono stati giorni difficili – ha dichiarato a Sky Sport – anche oggi ci ho provato, ma facevo fatica a trovare la palla, mi è mancata un po’ di reattività. Qui è dura, le condizioni sono complicate. Sono contenta di averci provato e ci proverò anche domani in doppio”.

Ora il doppio con Errani: obiettivo semifinale

Paolini tornerà in campo mercoledì 6 novembre per il decisivo match di doppio insieme a Sara Errani, contro la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, nell’ultimo incontro del gruppo Martina Navratilova.

“Il doppio è diverso, ma serve lucidità e reattività mentale – ha aggiunto la toscana – oggi mi sono un po’ mancate. Speriamo di fare una buona partita: sarebbe fantastico raggiungere la semifinale, anche se sarà difficile”.

Sabalenka a un passo dalla semifinale

Nel frattempo, Aryna Sabalenka continua il suo percorso perfetto: dopo aver battuto la Paolini, la numero 2 del mondo ha superato anche Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 2-6 6-3.

La bielorussa resta imbattuta e si giocherà il primato del girone giovedì contro Coco Gauff, mentre la Pegula affronterà Jasmine Paolini in un match ormai ininfluente ai fini della qualificazione.