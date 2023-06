WTA/ATP Eastbourne 2023, programma e orari domenica 25 giugno con Paolini-Burrage

È stato ufficialmente pubblicato il programma di domenica 25 giugno per quel che concerne il WTA 500 e l’ATP 250 di Eastbourne, evento nel quale Jasmine Paolini sarà impegnata nell’ultimo turno di qualificazioni: tra sé e il main draw c’è l’ostacolo di nome Jodie Burrage, giocatrice britannica che è una vera specialista di questa superficie e che, di conseguenza, partirà favorita. Le due scenderanno in campo sul Campo 1 come secondo match a partire dalle 12:00 (11:00 ora locale), non appena avrà termine la sfida tra Heather Watson e Camila Osorio.

WTA 500 E ATP 250 EASTBOURNE – IL PROGRAMMA DI DOMENICA 25 GIUGNO

Court 1

A partire dalle 12:00 – Watson vs Osorio

A seguire – Paolini vs Burrage

A seguire – Huesler vs Little/Zhukayev

Court 2

A partire dalle 12:00 – Brengle vs Strycova

A seguire – Fruhvirtova/McDonald vs Galfi/Wang

A seguire – Van Assche vs Gojo

Court 4

A partire dalle 13:30 – Davis vs Martincova

A seguire – Martic/Marino vs Bogdan

Court 5

A partire dalle 12:00 – Vukic vs Mansouri

A seguire – Galan vs Choinski