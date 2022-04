Wta 1000 Madrid 2022: avanti Azarenka e Bencic, Halep facile in due set su Badosa

by Davide Triolo

Belinda Bencic, Miami 2022 - foto Ray Giubilo

I match di secondo turno del Wta 1000 di Madrid 2022 hanno donato ore di intrattenimento puro agli appassionati di tennis, con molteplici match prolungatisi al terzo set. La sfida più importante di questo secondo turno, praticamente una finale anticipata al secondo turno, era quella tra Simona Halep e Paula Badosa e si risolve invece in due set e in modo abbastanza rapido. La numero due al mondo spagnola è stata battuta facilmente dalla rumena, che fa valere la maggiore esperienza e tanta voglia di rientrare tra le prime dieci (è attualmente la 21 nel ranking). 6-3 6-1 il punteggio finale che promuove al terzo turno la Halep ed estromette dal torneo subito la Badosa.

Tanto spettacolo nel corso della giornata negli altri match. Tra questi vi è quello con Vika Azarenka protagonista di un successo rilevante su Tamara Zidansek; la slovena, particolarmente a proprio agio sul rosso, ha offerto filo da torcere alla bielorussa per oltre due ore, cedendo soltanto sul 3-6, 6-1, 6-3. Medesimo discorso per quanto concerne il confronto tra Marie Bouzkova e Dayana Yastremska, entrambe qualificata, con la sfavorita ceca ad avere la meglio per 3-6, 7-6(1) 6-1. Ottima prestazione dell’ucraina per gran parte della partita, la quale però ha gettato la spugna dopo aver gettato al vento un match point nel secondo set, peraltro con servizio a suo favore. Sono serviti tre parziali anche a Belinda Bencic e Amanda Anisimova per raggiungere gli ottavi di finale; la svizzera, campionessa olimpica, ha sconfitto una marmorea Karolina Muchova per 6-3, 4-6, 7-5, sistemando in corsa alcuni problemi con il dritto. La statunitense, invece, sotto di un set con Petra Martic, è riuscita a cavarsela spingendo da campionessa e portando a casa la partita con un ottimo 3-6, 6-3, 6-2.

TABELLONE

MONTEPREMI