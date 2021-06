Wimbledon 2021, troppo Hurkacz per Musetti: il polacco elimina l’azzurro in tre set

by Daniele Forsinetti

Lorenzo Musetti - Foto Marta Magni/MEF Tennis Events

Lorenzo Musetti lotta, ma è costretto ad arrendersi in tre set 4-6 6-7(5) 1-6 al polacco Hubert Hurkacz nel match valevole per il primo turno del torneo di Wimbledon 2021. L’azzurro fa quel che può tenendo botta per due parziali, ma alla lunga il suo avversario riesce ad avere la meglio.

La cronaca – Fin dalle prime battute del match appare evidente la necessità di entrare nello scambio per Musetti, chiamato a rispondere alla potenza di Hurkacz. L’azzurro disegna bene il campo con i colpi in back e parte con grande solidità anche al servizio, si scambia però poco e il polacco si rivela come prevedibile molto efficace con la prima palla. Il sesto game si rivela complicato per Musetti, che comunque non concede palle break e si porta sul 3-3 con un paio di ottime prime. Le prime palle break arrivano però nel decimo game, con l’azzurro chiamato a servire per rimanere nel set: sotto 0-40, Musetti ci prova ma Hurkacz è ottimo in risposta e si prende con merito il 6-4.

Nel secondo parziale l’azzurro parte con il piede giusto ritagliandosi subito ben quattro palle break, ma il suo avversario, mantenendo i nervi saldi, riesce ad annullarle tutte per poi tenere il proprio turno di servizio. Di lì in poi Hurkacz alta nettamente il livello delle proprie battute, tant’è che concede pochissimi punti al giovane italiano che, dal suo canto, fa un po’ più di fatica rispetto al rivale. La situazione di equilibrio non si sblocca e la contesa finisce al tie-break, dove il polacco, nonostante qualche piccolo brivido nel finale, si impone con lo score di 7-6(5).

Musetti accusa il colpo, infatti, inizia il terzo set nel peggiore dei modi, perdendo subito il servizio a favore del polacco. Quest’ultimo, invece, gioca sulle ali dell’entusiasmo e nel terzo game mette a referto un doppio pesantissimo break, che gli consente di ipotecare seriamente il successo. L’azzurro è consapevole di non poter fare di più contro un rivale in stato di grazia ed è, pertanto, costretto ad arrendersi in tre set 4-6 6-7(5) 1-6.