Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: l’Italia si arrende alla Tunisia in semifinale (3-1). Domenica la sfida per il bronzo

Azzurrini avanti con Perillo, poi la rimonta tunisina nella ripresa complice il caldo asfissiante e il gap anagrafico. Gli elogi di Claudio Ranieri e l’analisi del CT Franceschini.

Si ferma a un passo dalla finalissima il cammino della Nazionale italiana di calcio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Al termine di una battaglia resa durissima dai 38 gradi di calore e disputata davanti a oltre 5000 spettatori allo stadio Iacovone, la selezione tricolore guidata da mister Daniele Franceschini è stata superata per 3-1 in semifinale dalla Tunisia, pagando nel secondo tempo la notevole differenza di età media rispetto agli avversari (16,9 anni per gli azzurrini contro i 19,9 della formazione nordafricana).

Illusione Perillo, poi il tris tunisino nella ripresa

La gara si era aperta sotto i migliori auspici per l’Italia, capace di sbloccare il risultato al 21′ del primo tempo grazie alla rete di Perillo e di gestire il vantaggio fino all’intervallo con ordine e personalità. Nei secondi 45 minuti, tuttavia, la maggiore fisicità della Tunisia ha ribaltato l’inerzia del match: al 60′ è arrivato il pareggio firmato da Derbali, seguito dal sorpasso di Anene al 75′ e dal definitivo 3-1 siglato da Dhouib in pieno recupero al 92′. Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, l’avventura degli azzurrini non si chiude qui: la squadra scenderà nuovamente in campo domenica mattina alle ore 10:00 per disputare la finale valida per la medaglia di bronzo.

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L’orgoglio di Claudio Ranieri: “Tre anni sotto età, fieri del carattere mostrato”

A fine gara sono arrivati i sinceri elogi di Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia: “Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi, a mister Franceschini e al suo staff. Stiamo partecipando ai Giochi del Mediterraneo con una squadra tre anni sotto età rispetto a tutte le altre e ben sappiamo quanto questo possa essere un fattore. Anche oggi la Tunisia aveva una media di 19,9 anni contro i nostri 16,9, eppure abbiamo dimostrato ancora una volta di potercela giocare con chiunque proponendo sempre un gioco offensivo e un carattere da squadra già matura. Il torneo non è finito, faremo ancora il tifo per questi ragazzi che meritano di chiudere il torneo con la medaglia di bronzo”.

Il bilancio di mister Franceschini: “Crescita fondamentale, ora puntiamo al podio”

Sulla stessa linea d’onda anche le parole del commissario tecnico Franceschini, che guarda agli aspetti positivi del percorso: “C’è sicuramente del rimpianto, perché avevamo voglia di fare il massimo e raggiungere la finale, ma non posso rimproverare nulla a questi ragazzi che sono stati encomiabili. Nel primo tempo abbiamo giocato e creato, mentre nella ripresa sono subentrati anche altri fattori, come il caldo, la stanchezza e la differenza di età. Questa rimane comunque un’esperienza importante e formativa. Abbiamo retto il confronto alla pari, attraverso le difficoltà i ragazzi possono crescere come singoli e come squadra. Domenica proveremo a prenderci la medaglia di bronzo”.